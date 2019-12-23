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23.12.2019 (15:30)

Свыше ста юнармейцев приняли участие в занятиях в отдельном комендантском Преображенском полку ЗВО

Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа провели занятия по строевой подготовке для более 100 юнармейцев.

Сержантский состав, проходящий службу по контракту в Преображенском полку, проводит регулярные занятия с членами всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Уроки проводятся три раза в неделю. В ходе занятий военнослужащие полка организовывают тренировки по строевой подготовке, а также обучают ребят строевым приемам с оружием и без него. Кроме того, юнармейцев обучают элементам показательных выступлений Почётного караула.

Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и поддержано президентом Российской Федерации. Оно призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ России даст возможность членам новоиспеченного движения обучаться на базе своих объектов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Свыше 100 юнармейцев приняли участие в занятиях по строевой подготовке в отдельном комендантском Преображенском полку ЗВО

Метки:
Юнармия , Западный военный округ
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