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23.12.2019 (15:28)

Гвардейская танковая армия ЗВО приняла в подшефные отряды более 1 тыс. юнармейцев за 2019 год

Гвардейская танковая армия Западного военного округа, дислоцирующаяся на территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской, Ярославской областей в 2019 году приняла в подшефные отряды более 1 тыс. юнармейцев за 2019 год.

За этот год юные патриоты научились разборке-сборе автомата, снаряжению магазина, изучили правила дисциплины в строю и ознакомились нормативами РХБ защите.

В 2019 году гвардейская танковая армия ЗВО способствовала участию юнармейских отрядах в более 20 всероссийских акциях, в том числе «Горсть памяти», «Уроки мужества», «Лес Победы», «День Земли».

Всего под шефством гвардейской танковой армии ЗВО проходит обучение более 3,5 тыс. школьников на территории пяти субъектов Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Юнармия , Западный военный округ
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