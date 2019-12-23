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23.12.2019 (13:54)

Российские саперы обнаружили более 300 взрывоопасных предметов за два месяца гуманитарного разминирования Лаоса

Военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ за неполные два месяца программы гуманитарного разминирования окрестностей города Пхонсаван провинции Сиенгхуанг в  Лаосе обнаружили более 300 взрывоопасных предметов.

Взрывоопасные предметы, найденные российскими саперами, относятся к типу кассетных авиабомб американского производства BLU-26, BLU-63 и BLU-3B, а также к артиллерийским боеприпасам различного калибра. Особенностью разминирования данной территории является высокая концентрация неразорвавшихся боеприпасов. Военнослужащие отряда разминирования проводят откопку, идентификацию и определение степени опасности каждого сигнала получаемого от средств поиска, в том числе на большой глубине. Так, BLU-26, несмотря на небольшие размеры, была обнаружена на глубине 1,7 метра и впоследствии уничтожена.

Российские саперы проводят совместное с лаосскими коллегами гуманитарное разминирование местности близ города Пхонсаван. В задачу российских военных инженеров входит поиск, обнаружение и оценка состояния взрывоопасных предметов, которые располагаются в грунте на глубине от 40 сантиметров до 2,5 метра. Военнослужащие отряда разминирования U-58 лаосской народной армии осуществляют уничтожение найденных боеприпасов, как на местах обнаружения, так и на специализированных полигонах.

Кроме того, российские специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к обучению двадцати лаосских саперов. С ними проводятся занятия по изучению средств поиска взрывоопасных предметов российского производства. Военные инженеры имеют опыт разминирования, который необходим лаосским коллегам для очистки территорий своей страны после американских бомбежек во времена вьетнамской войны – тогда США сбросили на Лаос около трех миллионов тонн авиабомб. По окончании обучения и зачетных испытаний выпускникам будут выданы сертификаты специалистов гуманитарного разминирования.

Отряд разминирования Международного противоминного центра состоит из 34-х военнослужащих. Все военные инженеры из состава отряда уже имеют опыт работ в Лаосской Народной Демократической Республике.
В первой командировке с октября 2018г. по март 2919 г. была проведена сплошная очистка более 100 гектаров лесистой местности района Кхамкёт провинции Боликхамсай и обнаружены более 300 взрывоопасных предметов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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