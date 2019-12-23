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23.12.2019 (13:50)

В г. Березовском открыли после капитального ремонта здание военного комиссариата

23 декабря в Березовском прошла церемония открытия здания военного комиссариата после проведения капитального ремонта. На торжественное мероприятие были приглашены представители командования Центрального военного округа, областного военкомата, администрации города Березовского, юнармейского движения.

После открытия военный комиссар города Березовский Сергей Денисенко провел для собравшихся экскурсию по зданию военкомата и рассказал о ходе ремонта и об истории самого здания.

«По разным данным, это бывший купеческий или ремесленный дом, датой постройки которого историки считают либо 1891, либо 1917 годы», – сказал Сергей Денисенко. – Очень важно, что ремонт завершен в срок. После ремонта здание получило новую жизнь. С июля 2018 года проведена колоссальная работа. Заменена проводка, система теплоснабжения и подачи воды, а также кровля здания. Больше года пришлось работать в разных зданиях города, переносить картотеки, технику. Отремонтированное здание военного комиссариата разделено на две части: административное, где ведется делопроизводство и учет, и военной врачебной комиссии, где медицинские работники проводят медицинское обследование призывников до отправки на областной сборный пункт», – добавил военный комиссар.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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