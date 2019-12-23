23.12.2019 (13:11)

Военнослужащие научно-производственной роты Балтийского флота приступили к курсу общевойсковой подготовки

С новобранцами научно-производственной роты Балтийского флота начались занятия по общевойсковой подготовке.

20 новобранцев научно-производственного подразделения флота пройдут обучение по огневой, тактической, медицинской, инженерной и топогеодезической подготовкам, изучат требования общевоинских уставов, а также технические характеристики и правила эксплуатации вооружения, военной и специальной техники. После прохождения курса молодые военнослужащие примут Военную присягу и приступят к исполнению своих обязанностей на судостроительном предприятии.

Для прохождения военной службы по призыву в научно-производственной роте в нынешний призыв были отобраны 20 молодых людей из Калининградской области. Все они имеют высшее и среднее профильное образование, ранее работали или проходили практику по своим специальностям на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» – кораблестроителями, судовыми трубопроводчиками и сварщиками. Во время несения службы они займутся повышением собственного профессионального и образовательного уровня.

Военнослужащие размещены на базе дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийского флота.

Военнослужащие большую часть службы будут работать по своим специальности на судостроительном предприятии региона.

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