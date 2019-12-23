23.12.2019 (13:06)

Во время учения в Алтайском крае военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО поразили воздушные цели из ПЗРК «Верба»

Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, выполнили огневые задачи по поражению воздушных и наземных целей, имитирующих боевую технику условного противника. Стрельба велась из БМП-1 и ПЗРК «Верба».

Огонь по наземным целям мотострелки вели из 73-мм пушки «Гром» и спаренного с ней пулемета ПКТ, установленного на БМП-1. Для уничтожения бронированной техники «условного противника» военнослужащие применили стрельбу из пусковой установки ПТУР. Низколетящие воздушные цели были поражены из ПЗРК «Верба».

Во время выполнения поставленных задач особое внимание уделялось поиску и обнаружению целей, определению дальности до них, целеуказанию и корректированию огня в дневных и ночных условиях.

Во время учения военнослужащие выполнили более 30 огневых задач. В мероприятии было задействовано около 500 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.

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