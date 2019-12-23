23.12.2019 (13:03)

Военная автоинспекция ЦВО развернула посты на дорогах Сибири и Поволжья в связи с ухудшением погоды

23 стационарных и подвижных поста развернуты на федеральных трассах в Поволжье и Сибири силами территориальных военных автомобильных инспекций (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО).

Более 50 военных автоинспекторов совместно с сотрудниками ГИБДД проводят контроль движения военного транспорта на трассах Пензенской, Самарской, Саратовской, Новосибирской областей и Красноярского края.

В связи с прогнозируемыми низкими температурами в Центральной и Западной Сибири: минус 22-25 днем и до минус 35 в ночное время - на стационарных дорожных постах силами ВАИ ЦВО развернуты пункты обогрева. На трассах Поволжья мобильные посты ВАИ ЦВО ведут контроль движения военного транспорта, проверяют путевую документацию, предупреждая военных водителей о необходимости правильного выбора скоростного режима и расчета тормозного пути в связи прогнозируемым на ближайшие сутки образованием ледяной корки на дорогах региона.

Также в ходе несения службы инспекторы ВАИ проверяют исправность системы отопления, наличие запаса горючего и медицинские аптечки у военных водителей, совершающих марш в составе колонн и в одиночку.

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