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23.12.2019 (13:01)

В Екатеринбурге проходит сбор руководящего состава авиационного объединения ЦВО

Сегодня в Екатеринбурге под руководством командующего объединением военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ВВС и ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) начался оперативно-мобилизационный сбор с руководящим составом соединений и воинских частей объединения.

Главной темой данного мероприятия стало планирование применения группировки авиации и войск противовоздушной обороны на театре военных действий в условиях скоротечного нарастания военных угроз и применения противником современных концепций использования военной силы.

В течение сбора с участниками проведут около 20 теоретических занятий, в ходе которых буду рассмотрены вопросы динамики развития военно-политической обстановки в мире и особенности планирования и применения соединений и воинских частей объединения на Центрально-Азиатском стратегическом направлении с учетом опыта, полученного в ходе участия в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019».

Руководящий состав объединения примет участие в занятиях по выполнению мероприятий приведения авиационных воинских частей в боевую готовность. Кроме того, командиры и начальники штабов соединений отработают навыки определения замысла боевых действий.

Участие в сборе примут около 100 военнослужащих руководящего состава объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа.

Завершится сбор проведением контрольных зачетов по материалам занятий и подведением итогов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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