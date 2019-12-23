23.12.2019 (12:46)

В Татарстане сразу три брата-близнеца отобрались на службу в Президентский полк

В военном комиссариате Республики Татарстан конкурс в более 3 тысяч человек на одно место в Президентском полку успешно прошли сразу три брата-близнеца.

«Чтобы отобраться туда на службу, нужно иметь отменное здоровье, рост не ниже 175 см, быть отличником учёбы. А чтобы сразу три брата имели все эти показатели - это уникальный случай, - рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Татарстан Дмитрий Гурылев. - Особенно примечательно, что у братьев день рождения 9 мая и даже возможно, что именно им дадут право выносить знамена во время юбилейного Парада Победы».

На сборном пункте региона прошли торжественные проводы. Провожать 10 новобранцев, среди которых были и Денис, Руслан и Роман Галиевы, пришли представители Центрального военного округа и правительства республики, ветераны Вооруженных Сил РФ, общественные деятели, родственники, юнармейцы и суворовцы.

Призывными комиссиями 29 субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального военного округа, проводится тщательный отбор кандидатов на соответствие требованиям для прохождения службы в Московском Кремле. Отдельно исследуется стрессоустойчивость кандидатов, так как им предстоит решать специфические задачи по обеспечению охраны объектов на его территории, участвовать в проведении протокольных мероприятий на высшем уровне, в том числе международных, в составе Почетного караула.

В общей сложности в Центральном военном округе осенью 2019 года призыву подлежат 57 290 человек. А в Президентский полк Федеральной службы охраны уже отправились 180 новобранцев.

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