23.12.2019 (12:35)

Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота возвращается в Севастополь

Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров» осуществляет прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор.

Корабль возвращается в главную базу ЧФ Севастополь после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота.

Находясь в составе группировки ВМФ экипаж корабля принял участие в ряде учений с военно-морскими силами (ВМС) средиземноморских государств.

В частности, при проведении учения в ноябре с.г. с ВМС Алжира «Адмирал Макаров» отработал совместные действия по обеспечению морской безопасности с проведением тренировок по контролю гражданского судоходства с выполнением досмотровых действий судов, подозреваемых в пиратской и незаконной экономической деятельности.

А в декабре экипаж фрегата в составе корабельной группировки провёл первое учение в Средиземном море с ВМС Сирийской Арабской Республики, в ходе которого были выполнены артиллерийские стрельбы и отработаны элементы совместного маневрирования кораблей.

Также в сентябре с.г. в соответствии с планом международного военного сотрудничества и под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова экипаж корабля принял участие в мероприятиях XVII общественного форума «Русская неделя на Ионических островах», в греческом порту Керкира на острове Корфу. В рамках мероприятия прошли дни памяти прославленного адмирала Федора Ушакова, под командованием которого в 1799 году русские моряки освободили остров от иноземных захватчиков.

До возвращения в Севастополь экипаж корабля выполнит комплекс различных корабельных учений, в том числе по противовоздушной обороне, охране и обороне корабля на незащищённом рейде и отработает задачи по взаимодействию с палубной авиацией.

Прибытие фрегата «Адмирал Макаров» в Севастополь ожидается в третьей декаде декабря.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице