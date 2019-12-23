23.12.2019 (11:14)

Новейший малый ракетный корабль «Ингушетия» Черноморского флота успешно завершил государственные испытания

Экипаж новейшего малого ракетного корабля Черноморского флота «Ингушетия» успешно завершил государственные испытания (ГИ).

В ходе проведения ГИ в акватории Чёрного моря моряки выполнили стрельбы из артиллерийского комплекса по морской, воздушной и береговой целям и испытательный пуск макета ракеты «Калибр» из пусковой шахты ракетного комплекса. Результаты испытаний недостатков в работе вооружения корабля не выявили.

Также была проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость и инерционные характеристики на разных ходовых режимах.

Все комплексы, механизмы и вооружение корабля подтвердили заявленные кораблестроителями характеристики.

Подъём Андреевского флага и включение «Ингушетии» в состав Черноморского флота запланированы на конец декабря.

Малый ракетный корабль «Ингушетия» – многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Является носителем высокоточного ракетного оружия большой дальности – универсального ракетного комплекса «Калибр», предназначенного для поражения морских и береговых целей.

Всего в состав Черноморского флота в 2019 году уже принято пять новейших боевых кораблей и катеров. На 2020 год запланирована поставка ещё 16 боевых кораблей и судов обеспечения, что позволит увеличить долю современных кораблей и судов до 70 процентов.

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