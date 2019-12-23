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23.12.2019 (11:11)

На Курильских островах Итуруп и Кунашир новые служебные квартиры получили 60 семей военнослужащих

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России сдали под ключ на Курильских островах два общежития для проживания военнослужащих и членов их семей. В гарнизонах, расположенных в поселках Лагунное на Кунашире и Горячие ключи на Итурупе 60 семей военных получили новое жилье.

Двухэтажные блок-модульные здания с двускатной крышей построены по типовому проекту Военно-строительного комплекса. Все служебные квартиры меблированы и полностью готовы для проживания, оборудованы телевизорами, холодильниками, электроплиты, стиральными машинами и кухонными гарнитурами.

Места общего пользования оснащены ионизаторами воздуха. На мониторе поста дежурного по жилым домам круглосуточно отображается вся информация о работе коммунальных сетей, систем видеонаблюдения и противопожарной сигнализации.

Для бесперебойного обеспечения жизненно важными ресурсами объектов военных городков установлены энергоблоки из дизельных генераторов и модульных автоматизированных котельных.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное строительство , Жилье
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