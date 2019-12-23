23.12.2019 (10:53)

Разведчики Амурского объединения ВВО прошли дополнительную подготовку по снайпингу при использовании штатного оружия

Военнослужащие разведывательных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, прошли дополнительную подготовку по снайперскому делу. Особенностью занятий стало обучение использованию возможностей штатного оружия на дальностях, превышающих его обычное применение.

В течение нескольких дней каждый разведчик изучил основы баллистики и вводимые поправки при стрельбе на дальних дистанциях. При тренировках использовались снайперские прицелы и механические приспособления для стрельбы. Помимо этого, военнослужащие тренировались действовать и корректировать друг друга в парах.

В результате тренировок многие разведчики достигли хороших результатов, поражая ростовые мишени из автоматического стрелкового оружия на удалении свыше одного километра.

В обучении было задействовано около 400 разведчиков общевойскового объединения. Занятия проводились в завершение цикла одиночной подготовки.

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