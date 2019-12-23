23.12.2019 (10:51)

В Хабаровском крае экипажи Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации ВВО отработали парный пилотаж

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» соединения армейской авиации Восточного военного округа в Хабаровском крае выполнили летно-тактические задания по парному пилотажу. Ударные вертолеты синхронно выполняли боевые развороты, виражи, пикирование, «горки» с последующим зависанием в воздухе.

Также летчики осуществили визуальную разведку местности, отработали воздушные маневры, имитирующие уход из-под удара ПЗРК «противника», прикрытие транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8амтш.

Отработка подобных упражнений позволяет летному составу совершенствовать свои навыки в ведении высокоманевренного боя с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе «сирийского».

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