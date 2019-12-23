23.12.2019 (10:49)
Связисты общевойскового объединении ВВО отработали вопросы управления войсками на новейших системах связи
В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, проведена радиотренировка для проверки систем управления и взаимодействия штаба с воинскими частями и структурными подразделениями в зоне ответственности армии.
В ходе учебных мероприятий особое внимание уделялось вопросам резервирования альтернативных каналов связи в случае блокировки основного, техническими средствами подавления радиосигнала условного противника.
Кроме того, военнослужащие решали совместные задачи с подразделениями связи, других силовых ведомств и органов управления при решении условных кризисных ситуаций.
Связисты работали на современных цифровых радиорелейных станциях, мобильных комплексах видеоконференцсвязи, новейших радиостанциях средней мощности и спутниковой связи.
Интенсивность и эффективность выполнения задач в ходе проведения тренировки позволила командованию сделать вывод о готовности подразделений связи к выполнению задач по предназначению.