23.12.2019 (10:49)

Связисты общевойскового объединении ВВО отработали вопросы управления войсками на новейших системах связи

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, проведена радиотренировка для проверки систем управления и взаимодействия штаба с воинскими частями и структурными подразделениями в зоне ответственности армии.

В ходе учебных мероприятий особое внимание уделялось вопросам резервирования альтернативных каналов связи в случае блокировки основного, техническими средствами подавления радиосигнала условного противника.

Кроме того, военнослужащие решали совместные задачи с подразделениями связи, других силовых ведомств и органов управления при решении условных кризисных ситуаций.

Связисты работали на современных цифровых радиорелейных станциях, мобильных комплексах видеоконференцсвязи, новейших радиостанциях средней мощности и спутниковой связи.

Интенсивность и эффективность выполнения задач в ходе проведения тренировки позволила командованию сделать вывод о готовности подразделений связи к выполнению задач по предназначению.

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