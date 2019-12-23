23.12.2019 (10:47)

В артсоединении ВВО в Бурятии состоялась тренировка по управлению огнем

В артиллерийском соединений Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, с экипажами самоходных артиллерийских батарей завершились комплексные занятия по тактической и огневой подготовке с учетом опыта локальных вооруженных конфликтов.

В мероприятии было задействовано около 100 военнослужащих, 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе артиллерийские системы Мста-Б, автомобили повышенной проходимости «Урал»-4320-0911-30.

Личным составом совершен марш, выполнены нормативы по развертыванию батарей в боевой порядок с занятием огневых позиций и их инженерному оборудованию.

Также военнослужащие совершенствовали навыки по подготовке артиллерийских орудий к ведению огня, решали задачи по разведке целей и управлению огнем как с открытых, так и с закрытых огневых позиций.

Дополнительно командирами огневых взводов производилась подача вводных по защите личного состава от поражающих факторов условного применения химического оружия.

На заключительном этапе артиллеристы провели тренировки по выполнению нормативов в составе батарей и расчетов по подготовке орудий к стрельбе, разведке неподвижных и высокоманевренных целей.

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