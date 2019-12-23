23.12.2019 (10:16)

Гранатометчики и снайперы соединения ЮВО в Ростовской области осваивают практический опыт современных вооруженных конфликтов

На полигоне Кадамовский в Ростовской области гранатометчики и снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к практическим стрельбам.

В ходе специальных занятий военнослужащие осваивают новые способы поражения бронетехники и легкобронированных машин, разработанные на основе анализа боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

Расчеты гранатометчиков во взаимодействии со снайперами ведут огонь из гранатометов РПГ-7В по малогабаритным мишеням на удалении от 350 до 250 м.

Кроме того, снайперы соединения начали подготовку к конкурсу полевой выучки снайперских подразделений «Снайперский рубеж», который будет проводиться в рамках Армейских международных игр-2020.

Снайперские пары при подготовке уделяют особое внимание задачам разведки целей и определения дальности до них, ведению прицельного огня из снайперских винтовок СВДМ и крупнокалиберных АСВК-М «Корд-М» по мишеням, имитирующим боевую технику противника, на максимальных дистанциях от 1200 до 2000 м с открытым и оптическим прицелом в различных условиях местности в дневное и ночное время суток.

Ранее на семи общевойсковых полигонах ЮВО стартовали сборы с гранатометчиками ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, расчетами автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и снайперами соединения.

Сборы продлятся до 29 декабря.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице