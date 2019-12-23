23.12.2019 (10:07)

Снайперы спецназа ЮВО на Кубани отработали действия в засаде в дневное и ночное время

На полигоне Молькино со снайперами соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) проведено учение по уничтожению целей на максимальных дальностях в дневное и ночное время суток.

В ходе учения военнослужащим предстояло скрытно преодолеть более трех километров по лесистой и равнинной местности: выйти в точку боевого применения, организовать основную и ложную огневую позицию, произвести маскировку и находиться в засаде порядка 10 часов, не выдавая своего местоположения.

После получения координат цели снайперские пары произвели уничтожение целей на дистанциях от 300 до 1000 м из снайперских винтовок СВД. В ходе учения снайперы выполнили задачи разведки цели с использованием специальных приборов, маскировки огневой позиции с использованием подручных средств, ведения огня с различных дистанций в дневное и ночное время.

Особое внимание при отработке учебных вопросов уделялось умениям использовать природные ресурсы для выживания и маскировке на неизвестной местности, выработке у военнослужащих терпения и выдержки.

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