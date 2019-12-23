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23.12.2019 (10:05)

Зенитчики ЮВО на Кубани огнем ЗРС «Тор-М2У» учились уничтожать низколетящие цели

Зенитчики Южного военного округа на Кубани в ходе тренировки уничтожили низколетящие летательные объекты условного противника из вооружения зенитной ракетной системы (ЗРС) «Тор-М2У».

Расчеты ЗРС выполнили задачи по обнаружению, сопровождению различных воздушных целей, а также управлению огнем и ведению стрельбы с выполнением электронных пусков управляемыми ракетами на дальностях до 10 км по назначенным целям.

Кроме того, зенитчики отработали маскировку огневых позиций, организацию связи и перевод техники из походного в боевое положение.

В учебном мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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