23.12.2019 (08:00)

В Северодвинском гарнизоне прошёл чемпионат по рукопашному году

В спортивном комплексе «Строитель» города Северодвинска состоялся ежегодный чемпионат Северодвинского гарнизона по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих.

Перед началом турнира заместитель командира Беломорской военно-морской базы капитан 1 ранга Александр Бойченко поздравил спортсменов с началом чемпионата и пожелал им красивой и честной борьбы.

В соревнованиях, проходивших по олимпийской системе, приняли участие 41 спортсмен из 10 команд.

Каждый бой проходил в упорной борьбе. Участники показывали незаурядное мастерство, красивые комбинации ударов, спортивный характер и волю к победе. Несколько поединков окончились досрочно за явным преимуществом победителя.

Чемпионами в своих весовых категориях стали лейтенант Александр Маматалиев, прапорщики Алиасхаб Алиасхабов и Камиль Зиявов, сержант Вячеслав Митюшов, младший сержант Александр Чернов, ефрейтор Шамиль Долгатов матрос Курамагомед Магомедов.



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