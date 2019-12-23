23.12.2019 (07:00)

Более 1300 военнослужащих по призыву планируется обучить в 242 учебном центре в зимнем периоде обучения

В 242 учебном центре (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск), дислоцированном в г. Омске, полным ходом идет обучение курсантов по основным воинским специальностям.

«Всего в ходе осеннего призыва в учебный центр прибудет более 1300 военнослужащих по призыву из 57 субъектов Российской Федерации», - рассказал начальник учебного центра полковник Виталий Терехин, - «Срок обучения в учебном центре составляет три с половиной месяца. В ходе зимнего периода обучения мы подготовим для Воздушно-десантных войск около 1200 механиков-водителей БМД-2, БМД-4М, БМП-2 и других видов военной техники, более 100 наводчиков-операторов боевых машин десанта и около 100 специалистов связи. По окончании обучения и сдачи выпускных экзаменов военнослужащие будут направлены для дальнейшего прохождения службы в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск. В настоящий момент большая часть вновь прибывшего пополнения приступила к боевой учебе» - отметил начальник учебного центра.

До принятия присяги военнослужащие совершат первый прыжок с парашютом из самолетов Военно-транспортной авиации и пройдут курс общевойсковой подготовки.



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