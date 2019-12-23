23.12.2019 (06:30)

Вспомогательные суда Тихоокеанского флота прошли за год более 75 тыс. морских миль

Вспомогательные суда Тихоокеанского флота по итогам 2019 года признаны самыми ходовыми на ТОФ.

За неполные 12 месяцев специализированными судами пройдено более 75 тыс. морских миль. Суммарная продолжительность походов превысила 11 тыс.суток.

Суда вспомогательного флота в текущем году принимали участие в трех дальних походах. Обеспечено проведение 21 артиллерийской и 7 ракетных стрельб, выполнено более 3,5 тыс. буксировочных работ.

В целях обеспечения флота выставлено 170 комплектов рейдового оборудования, проведено более 200 замеров физических полей и более 130 ледокольных обеспечений, осуществлено почти 90 заправок от танкеров кораблей в море.

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