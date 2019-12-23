23.12.2019 (05:00)

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток из дальнего похода

Сегодня отряд кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» под командованием командира дивизии Приморской флотилии Тихоокеанского флота капитана 1 ранга Александра Шварца завершил дальний трехмесячный поход и вернулся во Владивосток.

В ходе дальнего морского похода корабли Тихоокеанского флота провели в море частные учения и тренировки, а также приняли участие в ряде мероприятий, предусмотренных планами международного военного сотрудничества Министерства обороны, посетили с деловыми заходами иностранные порты.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице