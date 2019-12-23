23.12.2019 (01:15)

Силы Балтийского флота выполнили план боевой подготовки в полном объеме

Как рассказал журналистам командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, наплаванность надводных сил Балтийского флота в 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 11 процентов, налёт экипажей морской авиации – на 6 процентов, более чем на 100 процентов выполнен план боевой подготовки в армейском корпусе.

По его словам, экипажи кораблей выполнили свыше 400 боевых упражнений – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания и так далее.

«Было обеспечено постоянное присутствие сил Балтийского флота в его операционной зоне. Корабли и суда Балтийского флота совершили 10 дальних походов и вдали от родной земли успешно выполнили возложенные на них задачи, побывали в четырёх океанах, 16 морях, 17 иностранных портах. Отряд кораблей во главе с СКР «Ярослав Мудрый» участвовал в совместных российско-индийских учениях «ИНДРА-2019», а учебный корабль «Перекоп» с курсантами на борту совершил трансокеанский переход вокруг Евразии», - отметил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

По его словам, налёт морской авиации флота в этом году превысил 5.000 часов, экипажи самолётов и вертолётов выполнили свыше 2.300 боевых применений на полигонах Калининградской области и в акватории Балтийского моря. В ходе боевой учёбы активно использовались беспилотные летательные аппараты «Форпост» и «Орлан-10», – запуски последних производились также и с бортов боевых кораблей. В соединениях и частях береговых войск и армейского корпуса было осуществлено более 3.500 мероприятий боевой подготовки. Личный состав авиационных и мотострелковых соединений совершил свыше 3.000 прыжков с парашютом. Ещё около 5.000 парашютных прыжков и более 20 морских десантов – на счету морских пехотинцев.

По словам командующего Балтийским флотом, силы флота активно участвовали в межфлотских учениях «Океанский щит-2019», эпизоды которого разыгрывались не только на море – вплоть до Северной Атлантики, но также в небе и на суше.

Нельзя не сказать и об участии балтийцев в Армейских играх. Оно было весьма успешным: в 12 конкурсах профессионального мастерства наши команды заняли призовые места, а морские пехотинцы стали лучшими. Всеармейский и международный этапы конкурса «Морской десант» проходили на полигоне Балтийского флота «Хмелёвка».

Минувшим летом под эгидой Русского географического общества состоялась экспедиция на остров Гогланд, участие в которой принимали Президент и министр обороны России. В подготовке и обеспечении этой экспедиции были задействованы корабли, суда и инженерное подразделение Балтийского флота. Задачи выполнялись разные, но особо следует отметить работу по очистке территории острова и прилегающего дна от взрывоопасных предметов. На самом острове сапёры выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времён войны, а на морском дне экипаж тральщика «Александр Обухов» Балтийского флота обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которое с помощью роботизированной подводной техники было уничтожено на месте. Стоит отметить, что на территории Калининградской области инженерные подразделения флота обезвредили в уходящем году свыше 7.000 взрывоопасных предметов времен войны.

Адмирал Александр Носатов отметил, что Балтийский флот продолжает крепнуть и развиваться. Успешно действует сформированная год назад авиационная дивизия. В состав флота вошли малый ракетный корабль «Советск», вооружённый высокоточными ракетами «Калибр», и большой гидрографический катер «Александр Евланов». Полностью перевооружился и уже провёл стрельбы новейшим комплексом ПВО «ТОР-М2» зенитно-ракетный полк армейского корпуса. В общей сложности на флот поступили десятки единиц современной боевой техники.

Есть благоприятные перемены и в социальной сфере. Продолжают вводится в строй новые и прошедшие ремонт казармы, столовые, спортивные комплексы. Сотни военнослужащих и членов их семей справили новоселье в служебных и приобретённых в собственность квартирах. Обеспечение постоянным жильём идет по программам субсидирования и ипотечного кредитования, – всего в этом году было приобретено около 500 квартир и индивидуальных жилых домов для военнослужащих.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице