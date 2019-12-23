23.12.2019 (01:00)

Главнокомандующий ВМФ России поздравил настоятеля и прихожан Храма Святого праведного воина адмирала Федора Ушакова в Москве с освящением Храма

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил настоятеля Храма Святого праведного воина Адмирала Федра Ушакова Игумена Дамиана, а также всех его прихожан со значимым событием – чином Великого освящения, который совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ.

Поздравление Главкома ВМФ было лично передано в руки Игумену Дамиану вице-адмиралом Владимиром Касатоновым, который представлял Главное командование ВМФ на церемонии.

В тексте поздравления Главкома ВМФ сказано:

Уважаемый игумен Дамиан!

От имени Военного Совета ВМФ, всего личного состава Военно-Морского Флота примите самые тёплые, искренние и сердечные поздравления со значимым событием - освящением Храма Святого Праведного Воина Адмирала Федора Федоровича Ушакова.

Военно-Морской Флот искренне благодарен Вам за большую работу по возрождению и укреплению духовных традиций Военно-Морского Флота, бескомпромиссную и высокую гражданскую позицию в вопросах сохранения памяти выдающегося флотоводца Адмирала Ф.Ф. Ушакова, наследие которого дорого сердцу каждого моряка.

Ваше бережное и сердечное отношение к флотским христианским святыням, к истории Отечества, вдохновляет и является примером для всех, кому дорог Андреевский флаг и славная боевая летопись Российского Флота.

Уверен, что 22 декабря 2019 года, как День освящения Храма, будет золотыми буквами вписан в более, чем трехвековую историю Военно-Морского Флота России

Позвольте выразить Вам слова безмерной благодарности за молитвы Флоте, о величии Морской державы – России!

Желаю Вам крепкого флотского здоровья, счастья и успехов в благородной и благословенной деятельности на благо Флота и Отчизны!»

Храм в честь Святого адмирала строился Патриаршим подворьем с 2015 года при содействии Правительства Москвы, Департамента Военной контрразведки ФСБ РФ, Межрегиональной общественной организации "Ветераны военной контрразведки", Главного командования ВМФ. 15 апреля 2015 года закладку нового храма совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ. В январе 2018 года было совершено малое освящение построенного храма, в котором начались регулярные богослужения, а также мероприятия по благо украшению храма и подготовки его к чину Великого освящения.

За годы строительства нового храма Патриаршее подворье организовало активную церковную работу по различным направлениям, особенно в области патриотического воспитания молодежи, взаимодействия с ветеранскими и общественными организациями, сотрудничество с Московской государственной академией водного транспорта, Юнармией, ветеранскими организациями, Российским военно-историческим обществом, краеведческими организациями, школами, сумело сплотить вокруг храма широкие общественные силы.

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