23.12.2019 (00:45)

Средства объективного контроля отслеживают военную деятельность стран НАТО на всех её этапах

Как рассказал журналистам командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, в уходящем году страны НАТО провели три масштабных учения «Baltops-2019», «Baltic Protector-2019» и «Northern Coasts-2019» в акватории Балтийского моря и крупные военные манёвры на территории Польши, Литвы и Эстонии рядом с сухопутными границами – «Kevadtorm-2019» («Весенний шторм-2019»), «Iron Wolf-2019» («Железный волк-2019»), «Dragon-2019» («Дракон-2019»). Всего наших границ России в течение года прошли около 300 военных учений различного уровня.

По словам адмирала Александра Носатова, разведывательные суда западных стран постоянно находятся вблизи районов боевой подготовки флота. Увеличилось число полётов самолетов-разведчиков различных классов вдоль морских и сухопутных границ – с 578 в прошлом году до более чем 800 в нынешнем. Аналогичный показатель активности боевых самолётов вырос за тот же период вдвое – счёт идёт на пятую сотню. В иные дни самолёты-истребители морской авиации флота вынуждены по нескольку раз пониматься на перехват потенциальных нарушителей воздушных границ.

Командующий Балтийским флотом отметил, что любые действия подобного характера со стороны западных коллег не остаются без внимания и реакции сил Балтийского флота.

«Наши средства объективного контроля отслеживают военную деятельность стран НАТО на всех её этапах», - сказал адмирал Александр Носатов. - Дежурные силы в воздушном пространстве, на море и на суше осуществляют постоянное наблюдение за манёврами кораблей и летательных аппаратов альянса. Могу ответственно сказать, что Балтийский флот располагает достаточными силами и средствами для отражения любой возможной агрессии. Для этого, собственно, мы и существуем, на это направлена вся наша служба, вся наша жизнь», - заключил командующий Балтийским флотом.

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