23.12.2019 (00:10)

Сегодня исполняется 100 лет легендарному летчику, командующему дальней авиацией Решетникову Василию Васильевичу

Василий Решетников родился 23 декабря 1919 года в г. Екатеринославе.

В 1938 году окончил школу летчиков. Служил в авиации дальнего действия. Служил в авиации дальнего действия.

Во время войны совершил 307 боевых вылетов. Дважды был сбит.

После войны окончил курсы в академии ВВС в подмосковном Монино (1946 г.), а также академию Генерального штаба (1956 г.).

С 1969 по 1980 гг. был командующим дальней авиацией, в с 1981 по 1989 гг. являлся заместителем главнокомандующего ВВС СССР.

Является Заслуженными военным летчиком СССР.

За время службы освоил самолеты СБ, Ил-4, Б-24, Б-25, Т-4, Ту-95, на котором установил мировой рекорд дальности полета по замкнутому маршруту (17150 км) и другие типы авиационной техники.

Награжден звездой Героя Советского Союза, Орденами «За заслуги перед Отечеством» 4-1 степени, Почета, Ленина (трижды), Октябрьской Революции, Красного Знамени (трижды), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (дважды), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», медалями Жукова, «За боевые заслуги» и многими ведомственными наградами и иностранными наградами.

Именем Василия Решетникова назван один из стратегических ракетоносцев Ту-160 дальней авиации.

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