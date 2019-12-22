22.12.2019 (20:40)

Офицеры Северного флота приняли участие в благотворительном бале

В столице Кольского Заполярья - городе-герое Мурманске на базе концертной площадки «Океан Холл» состоялся первый «Заполярный Офицерский Новогодний Благотворительный Бал». Его основными участниками стали молодые офицеры Северного флота со своими спутницами. Также были приглашены гражданские пары. В общей сложности на бал прибыло более 50 человек из Мурманска, Североморска, Полярного, Видяево и других гарнизонов Северного флота.

На мероприятия выступили юные балерины школы классического балета "Возрождение" (г. Гаджиево) и барабанщики Североморского кадетского корпуса, а также артисты ансамбля «Камертон» из города Снежногорска и Дворца культуры Ленинского округа города Мурманска.

Организатором мероприятия выступила мурманская региональная общественная организация «Молодежный центр содействия развитию социальных инициатив «ЮВЕНТА». Проект был поддержан областным министерством культуры.

За время подготовки к новогоднему балу его участники освоили около 10-ти бальных танцев: кадриль, польку, мазурку, полонез, вальс, падеграс, бранль и другие. Проведение уроков, аренда помещения для репетиций, анонсирование мероприятия и другие организационные мероприятия были проведены на безвозмездной основе. При этом участники бала сделали благотворительный взнос на лечение 4-хлетнего жителя города Полярный Андрея Куравина, который нуждается в дорогостоящей операции по восстановлению слуховых каналов и ушных раковин.

Два года подряд в рамках празднования Дня ВМФ России военнослужащие Северного флота принимали участие в танцевальной программе «Общегородской вальс» на Приморской площади города Североморска. «Заполярный Офицерский Благотворительный Новогодний Бал» является продолжением этого проекта. Главная цель подобных мероприятий – возрождение в обществе старинных культурных традиции.

Следующий бал приурочен ко Дню рождения Северного флота. Он запланирован на 31 мая.

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