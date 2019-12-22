22.12.2019 (20:20)

Более 300 военно-патриотических мероприятий с допризывной молодёжью провели стратегические ракетчики в 2019 году

За 2019 год офицеры-ракетчики провели более 300 мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи, популяризацию здорового образа жизни и подготовки молодого поколения к службе в РВСН, а также посещали детские оздоровительные лагеря и центры патриотического воспитания, где проводили уроки мужества.

Приглашая в воинские части РВСН воспитанников военно-патриотических клубов, кадетских и суворовских учреждений, а также молодых людей всероссийского движения «Юнармия», ракетчики проводили выставки техники и вооружения, военно-патриотические игры на базе полигонов, специализированных классов, тиров и лабораторий.

На сегодняшний день в гарнизонах Ракетных войск стратегического назначения создано более 300 отрядов Всероссийского молодежного военно-патриотического движения «Юнармия», в которых состоит около 18 тыс. школьников.

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