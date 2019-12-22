22.12.2019 (20:00)

Итоги работы «Юнармии» за 2019 год подвели в ДОСААФ России

В Центральном совете ДОСААФ России состоялось селекторное совещание с руководителями штабов региональных отделений всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», на котором обсуждались итоги работы за 2019 год.

В заседании приняли участие статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России генерал-лейтенант Николай Стаськов, руководитель департамента военно-патриотического воспитания оборонного общества Олег Нагавкин, первый заместитель начальника главного штаба «Юнармии» Виктор Бусловский, начальники штабов региональных и местных отделений «Юнармии», руководители региональных отделений ДОСААФ России, помощники военных комиссаров субъектов РФ по военно-патриотической работе и работе с ветеранами, руководители региональных отделений ветеранских организаций ВС РФ, «Боевого братства», «Союза десантников России», а также представители региональных структур и ведомств.

В ходе селекторного совещания его участники обсудили итоги совместных мероприятий ДОСААФ России и «Юнармии», дополнительные меры по вовлечению юнармейцев в интернет-проекты патриотической направленности на портале всероссийского юнармейского движения и в социальных сетях, мероприятия Года памяти и славы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также заслушали доклады руководителей региональных штабов «Юнармии».

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