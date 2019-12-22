22.12.2019 (19:45)

Армейский спортсмен стал бронзовым призером турнира «Большой шлем» по тхэквондо

В городском округе Уси (Китай) продолжается турнир по тхэквондо серии «Большой шлем», где представитель армейского Клуба Рафаиль Аюкаев, выступающий в весовой категории свыше 80 кг, завоевал «бронзу».

Чемпион мира CISM, победитель и призёр Первенств Европы, победитель Универсиады по тхэквондо сержант Рафаиль Аюкаев показал третий результат на турнире по тхэквондо «Большой шлем» в китайском Уси. В поединке за «бронзу» весовой категории свыше 80 кг, спортсмен Центрального спортивного клуба Армии победил китайца Цзянь Тяня.

Победу одержал кореец Ин Гё-Дон, серебряным призером стал британец Махам Чо.

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