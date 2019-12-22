22.12.2019 (19:30)

Лучшую медсестру выбрали в новосибирском госпитале

В 425 военном госпитале Центрального военного округа, дислоцированном в Новосибирске, прошел смотр-конкурс среди медицинских сестер. Мероприятие было приурочено к 100-летию образования лечебного учреждения.

В состязании приняли участие шесть представительниц этой профессии, каждая из них представляла свое направление в медицине. В финале конкурсантки показали не только свои профессиональные знания и навыки, но и проявили себя в качестве артистов художественной самодеятельности. Этапы конкурса были традиционные: «визитная карточка», блиц-опрос, проверка на профессиональное мастерство и «домашнее задание», в котором нужно было показать сценку "про 425-ое военное царство-государство" - все это вызывало бурные овации зрительного зала.

Выбор жюри был не легкий, все конкурсантки проявили хорошую теоретическую подготовку и находчивость, а победительница была определена по сумме наивысших баллов. После подведения итогов, первое место между собой разделили Ирина Сахарова и Елена Новоселова, второе место заняла Анна Шевелева и третье место – Анна Заболотная. Все участницы конкурса были награждены почетными грамотами и подарками.

ФГКУ «425 ВГ» МО РФ — это многопрофильное специализированное лечебное учреждение МО РФ, оснащенное высокотехнологичным оборудованием и включающее в себя госпиталь, клинико-диагностическую и стоматологическую поликлиники, а также 5 филиалов. В госпитале ежегодно получают специализированную медицинскую помощь до 10 000 пациентов из Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского края.

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