22.12.2019 (18:40)

Определены даты проведения Фестиваля «Спасская башня» в 2020 году

В уходящем году Фестиваль прошёл в двенадцатый раз. За 12 лет Фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран, вошёл в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит военно-музыкальный фестиваль – Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года – Basel Military Tattoo).

По своему масштабу, наполнению, аудитории и зрелищности «Спасская башня» не имеет аналогов. Ежегодно Фестиваль подтверждает свой статус – крупнейшего международного культурного проекта России.

В своем обращении к участникам, организаторам и гостям Фестиваля 2019 года Президент России Владимир Путин отметил: «Этот грандиозный, яркий и красочный музыкальный праздник является подлинным украшением культурной, общественной жизни нашей столицы, одним из самых впечатляющих и востребованных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества».

В 2019 году Фестиваль собрал на Красной площади 30 коллективов из 12 стран: Азербайджана, Беларуси, Египта, Италии, Казахстана, Китая, КНДР, Норвегии, Республики Корея, России, Турции, Японии, – а также две международные группы: Кельтский оркестр волынок и барабанов и Команду кельтских танцев.

Общее количество участников Фестиваля (основная сцена и конный манеж) составило 1922 человека (включая музыкантов, солистов, танцоров, дирижёров, флагоносцев и всадников). На Красную площадь в рамках вечерних представлений вышли 1835 человек. Оркестры в своих выступлениях задействовали 1441 музыкальный инструмент.

Справочно:

Фестиваль «Спасская башня» славится своими вечерними представлениями. В 2020 году для зрителей традиционно будут подготовлены десять вечеров незабываемого шоу, состоящего из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почётной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.

Помимо вечерних шоу в программу мероприятий Фестиваля «Спасская башня» входит много дополнительных событий и специальных проектов. Среди них: Торжественное шествие участников на ВДНХ, выступление иностранных коллективов в парках, скверах и на железнодорожных вокзалах Москвы.

Успешно развивается специальный проект Дирекции Фестиваля «Спасская башня» – «Военные оркестры в парках», в рамках которого в течение трёх месяцев с мая по август в парках и скверах Москвы для жителей и гостей столицы выступают лучшие военно-оркестровые коллективы. Уже IV сезон своё мастерство демонстрировали лучшие военные оркестры Минобороны России, ФСБ и ФСО России, МЧС и Росгвардии.

Конные выступления в дни Фестиваля – это уже неотъемлемая часть программы и культурной жизни «Спасской башни». 2019 год стал знаменательным для конного манежа Фестиваля – ему исполнилось 10 лет. Всадники Кремлёвской школы верховой езды и Кавалерийского почётного эскорта Президентского полка СКМК ФСО России, а также приглашённый гость Духовой оркестр Правительства Республики Тыва им. Т.Д. Дулуш, выступающий на лошадях, показали специальные программы в честь 10-летия. Дневную программу конного манежа Фестиваля свободно смогли посетить более 15 000 человек.

Дальнейшее развитие в 2019 году получил и специальный проект «Спасская башня детям», включающий ежегодный Фестиваль детских и молодёжных духовых оркестров, Межрегиональный смотр детских почётных караулов из разных регионов России. В дни Фестиваля все желающие могли совершенно свободно посетить тематические шатры Детского городка, где проходили выставки, мастер-классы, конкурсы, эстафеты и игры.

В 2020 году Фестиваль «Спасская башня» продолжит благотворительную программу, предусматривающую безвозмездное распространение нескольких тысяч билетов среди социально незащищённых групп населения, а также среди учреждений дошкольного и школьного образования Москвы, Подмосковья и других регионов России.

Фестиваль «Спасская башня» популярен у всех категорий зрителей. Зрительская аудитория только вечерних представлений «Спасской башни» ежегодно достигает 90 000 человек. Всего же мероприятия, проводимые Дирекцией Фестиваля, посещают более полумиллиона жителей и гостей столицы.

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