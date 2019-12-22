22.12.2019 (18:20)

Интернациональный детский хоровод собрал Дед Мороз на новогодней елке в академии Генштаба

Интернациональный детский хоровод собрал Дед Мороз на новогодней елке в Петровском зале Военной академии Генерального штаба. Вместе с маленькими россиянами в праздничных конкурсах приняли участие дети иностранных военнослужащих, проходящих обучение на специальном факультете.

Около тысячи гостей посетили утренник, который командование военного вуза организовало для семей слушателей, ветеранов, ученых и преподавателей. После встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые раздали призы победителям новогодних конкурсов и подарки всем без исключения, детей и взрослых ждал спектакль в академическом клубе.

Военная академия Генерального штаба – главное высшее военно-учебное заведение России, а также ведущий центр научных исследований в области обороны и обеспечения национальной безопасности. В вузе проходят обучение, переподготовку и повышение квалификации старшие и высшие офицеры, руководящий состав российских министерств и ведомств, а также военачальники зарубежных армий.

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