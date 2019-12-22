22.12.2019 (18:00)

В РВСН завершено создание учебно-тренировочных средств

В РВСН полностью завершено создание учебно-тренировочных средств для ракетного комплекса «Ярс». Программное обеспечение и состав информации новейших тренажёров идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые машины.

Они позволяют моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения машин в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий. Причём для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажёры, которые объединены в одну учебно-тренировочную сеть.



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