22.12.2019 (17:50)

Семейный спортивный праздник состоялся на Урале

В центре управления авиационного объединения Центрального военного округа в Свердловской области прошел спортивный праздник с участием гражданского персонала, военнослужащих и их семей.

Участники праздничных соревнований состязались в лыжных гонках, перетягивании каната, зимнем мини-футболе и биатлоне, в котором вместо винтовки использовались снежки. Для маленьких участников были организованы детские спортивные конкурсы по катанию на «ватрушках» и метанию снежков. Самым ярким элементом соревновательного дня стали семейные эстафеты, в которых участником необходимо было объединится в команды и на скорость выполнять задания организаторов.

В течение праздника для спортсменов работали пункты обогрева, на которых участников угощали сладким чаем и выпечкой.

Завершилось мероприятие церемонией награждения. Победителям и призерам в личном первенстве вручили грамоты, а триумфаторам общекомандного зачета достался кубок.

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