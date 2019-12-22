22.12.2019 (17:30)
В Москве прошла церемония приведения к Военной присяге еще 29 новобранцев спортивных рот ЦСКА
Накануне в Музее спортивной славы ЦСКА состоялся торжественный ритуал приведения к Военной присяге новобранцев, членов сборных команд России по олимпийским видам спорта, отобранных для дальнейшего прохождения службы в спортивных ротах ЦСКА.
В спортивные роты ЦСКА, дислоцирующиеся в Санкт-Петербурге, Балашихе (Московская область), Ватутинках (Москва) и Самаре, были призваны еще 29 атлетов.
В числе призывников два мастера спорта России международного класса - серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата России по греко-римской борьбе Рубен Минасян и серебряный призер чемпионата мира по плаванию, серебряный призер чемпионата Европы Кирилл Беляев, - 19 мастеров спорта России и 8 кандидатов в мастера спорта.
Начальник ЦСКА полковник Артем Громов пожелал спортсменам гордо нести знамя армейского Клуба, успехов и высоких спортивных результатов и достижений на благо отечественного спорта.
Ответное слово от новобранцев сказал Кирилл Беляев, отметив, что спортсмены пройдут этот пусть с честью и достоинством.
«Для нас большая честь проходить воинскую службу в спортивных ротах ЦСКА. Каждая страница армейского Клуба - это богатая история имен, легенд и побед!», - сказал Беляев.