22.12.2019 (17:15)

В Республике Карелия прошла тренировка пожарной команды Ленинградской армии ВВС и ПВО

На территории аэродрома истребительного авиационного полка Республики Карелия Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа состоялась тренировка расчётов пожарной команды.

По легенде тренировки произошло возгорание строения, расположенного в опасной близости к складу горюче-смазочных материалов. По тревоге был поднят личный состав пожарного подразделения, который в течение 10 минут оказался на месте происшествия.

Особенностью тренировки пожарных расчётов было использование специализированных пожарных лафетов, защищающих от возможных осколков в результате взрыва резервуаров.

Перед практической частью тренировки, с военнослужащими был проведён инструктаж по требованиям пожарной безопасности, а также занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в результате пожара с различными степенями ожогов.

В локализации условного очага возгорания принимали участие военнослужащие 3 пожарных расчётов пожарно-спасательной части.

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