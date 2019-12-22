22.12.2019 (17:15)
В Республике Карелия прошла тренировка пожарной команды Ленинградской армии ВВС и ПВО
На территории аэродрома истребительного авиационного полка Республики Карелия Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа состоялась тренировка расчётов пожарной команды.
По легенде тренировки произошло возгорание строения, расположенного в опасной близости к складу горюче-смазочных материалов. По тревоге был поднят личный состав пожарного подразделения, который в течение 10 минут оказался на месте происшествия.
Особенностью тренировки пожарных расчётов было использование специализированных пожарных лафетов, защищающих от возможных осколков в результате взрыва резервуаров.
Перед практической частью тренировки, с военнослужащими был проведён инструктаж по требованиям пожарной безопасности, а также занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в результате пожара с различными степенями ожогов.
В локализации условного очага возгорания принимали участие военнослужащие 3 пожарных расчётов пожарно-спасательной части.