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22.12.2019 (17:00)

Под Самарой в мотострелковом соединении проведена тренировка по антитеррору

В мотострелковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Самарской области, проведена тренировка по противодействию терроризму.

В ходе практических действий, после получения сигнала от дежурной смены подразделения антитеррора блокировали подходы к территории воинской части и усилили охрану парка боевых машин. Далее было отработано уничтожение условного противника при нападении на контрольно-пропускной пункт с применением штатного стрелкового оружия и бронетранспортеров БТР-82АМ.

В тренировке было задействовано около 60 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Антитеррор
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