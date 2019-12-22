22.12.2019 (16:45)

В армейском корпусе Балтийского флота в частях проходят ритуалы принятия Воинской присяги

Молодые люди были призваны из Калининградской области и более чем из 20 областей и республик Российской Федерации – Московской, Ленинградской, Воронежской, Псковской, Брянской областей, республик Татарстан, Мордовии, Башкортостана и других.

В соединениях и воинских частях армейского корпуса были организованы специальные подразделения молодого пополнения, где военнослужащие под руководством опытных командиров, прошли курс общевойсковой подготовки, получили необходимые для прохождения военной службы знания и навыки на занятиях по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

После приведения к Военной присяге молодые военнослужащие будут распределены в войсковые части армейского корпуса Балтийского флота с учётом их допризывной подготовки и образовательного уровня.

Во всех войсковых частях объединения функционируют комнаты психологической разгрузки и отдыха, где специалисты-психологи помогают новобранцам адаптироваться к военной службе и пройти первый этап становления каждого молодого человека в новой для себя роли военнослужащего.

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