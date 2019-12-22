22.12.2019 (16:30)

Ветераны 40-ой общевойсковой армии отметили 40-летие соединения

25 декабря 2019 г. исполняется 40 лет со дня сформирования и начала боевых действий в Афганистане 40-ой общевойсковой армией.

В связи с подготовкой к празднованию этой памятной даты в ноябре - декабре 2019 г. Советом Межрегиональной общественной организации ветеранов «Союз ветеранов 40 Армии» (далее – МООВ «Союз ветеранов 40 армии) спланировано проведение мероприятий с участием представителей центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации, командования воинских частей и учреждений, руководителей органов государственной власти. представителей общероссийских ветеранских организаций и общественных объединений военно-патриотической направленности.

В Центральном доме Российской армии состоялось торжественное собрание, концерт и прием актива ветеранов 40-ой общевойсковой армии.

В торжественном собрании приняли участие представители центральных органов Министерства обороны Российской Федерации, военнослужащие Московского гарнизона, два Почетных председателя Совета МООВ «Союз ветеранов 40 армии», Командующие 40-ой общевойсковой армией в Афганистане генерал армии Ермаков В.Ф, генерал-полковник Громов Б.В, ветераны 40-ой общевойсковой армии, юнармейцы и учащиеся кадетских классов г. Москвы и курсанты Военного университета Минобороны России.

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