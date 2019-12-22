22.12.2019 (16:20)

«Быть патриотом академии, оставаясь патриотами своих государств»: экскурсия для курсантов специального факультета

Профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин провела экскурсию по Музею Военной академии материально-технического обеспечения для курсантов 1 курса специального факультета. Командование Академии уделяет большое внимание военно-политической работе с курсантами и слушателями специального факультета и так формулирует ключевую задачу этого направления: «Мы не можем ставить задачу сделать из курсантов и слушателей специального факультета патриотов России, но должны приложить все усилия к тому, чтобы они стали патриотами Академии, оставаясь патриотами своих государств. Тогда и Россия сможет рассчитывать на выпускников специального факультета как на своих верных союзников».

Экскурсия началась со знакомства со зданием на набережной Макарова, 8, которое академия впервые заняла в 1938 г., и куда вернулась в 1956 г. Здание Министерства торговли и промышленности, выстроенное в 1915 г. по проекту архитектора М. М. Перетятковича, было для своего времени образцом строительных и санитарно-гигиенических норм.

Во время экскурсии курсанты узнали о других местах Санкт-Петербурга, связанных с историей интендантства, Тыла и материально-технического обеспечения. С интересом рассматривали открытку начала ХХ в. с видом Главного интендантского управления, отправленную в Германию.

Смогли полистать «Интендантский журнал», первый номер которого вышел в 1899 году под редакцией генерал-майора Н. И. Соловьева, который в 1900 г. стал и первым начальником Интендантского курса.

Полистали и некоторые учебники, издававшиеся выдающимися деятелями военной науки в начале ХХ века для слушателей Интендантского курса и Интендантской академии.

Узнали, когда на Интендантском курсе появились иностранные обучающиеся и какие страны они представляли. Рассмотрели иностранные ордена, которыми награждена академия за подготовку специалистов материально-технического обеспечения.

Потом переместились в «Хрулёвский зал» и осмотрели экспозицию, посвященную генералу армии Андрею Васильевичу Хрулёву – создателю советской системы тылового обеспечения. Увидели мундир А. В. Хрулёва (передан музею заместителем Министра обороны, генералом армии, героем России Д. В. Булгаковым после расформирования финансового училища в Ярославле), подаренные членами семьи жилет А. В. Хрулева, в котором он посещал Военно-Охотничье общество Наркомата обороны, и лампу из домашнего кабинета Андрея Васильевича. Узнали, как начиналась карьера А. В. Хрулёва в Петрограде, и какие черты отличали руководящий стиль Коменданта Революционной охраны Пороховского района.

В финале присмотрелись к украшающим анфиладу 3-го этажа памятными табличкам с именами лучших выпускников, среди которых, немало иностранцев.

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