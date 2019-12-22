22.12.2019 (16:00)
Командующий ЗВО наградил губернаторов Санкт-Петербурга, Ленинградской, Воронежской и Курской областей
Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев в ходе торжественной церемонии наградил знаком отличия «За заслуги» губернаторов Санкт-Петербурга, Ленинградской, Воронежской и Курской областей.
Командующий войсками ЗВО вручил награды Александру Беглову, Александру Дрозденко, Александру Гусеву и Роману Старовойту в Санкт-Петербурге в рамках сбора с главами субъектов Российской Федерации по организации работы межведомственных координирующих штабов, недавно созданных в каждом регионе
Генерал-полковник Александр Журавлев поблагодарил руководителей субъектов за высокий уровень взаимодействия, достигнутый в регионах между военными и государственными органами власти, а также за поддержку и внимание, которые они оказывают военнослужащим соединений и воинских частей.