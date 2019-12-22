22.12.2019 (15:50)

Армейская шпажистка стала обладательницей Кубка России

В подмосковной Лобне продолжается борьба за Кубок России по фехтованию. Накануне прошли соревнования шпажисток, где спортсменки Центрального спортивного клуба Армии Татьяна Андрюшина и Юлия Личагина показали отличный результат, завоевав «золото» и «серебро» соответственно.

Победитель и призер чемпионатов мира и VII Всемирных военных игр, серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призер Универсиады старший лейтенант Татьяна Андрюшина показала лучший результат среди шпажисток на Кубке России в Лобне.

Полуфинал для шпажистки ЦСКА оказался не из легких: Андрюшина по ходу всей встречи уступала Инге Успенской, но, когда счёт стал для неё критическим (13:14), сумела сперва выровнять ситуацию, а затем вырвать победу – 15:14.

В финале Татьяне противостояла одноклубница - бронзовый призер чемпионата Европы U23 прапорщик Юлия Личагина. Спортсменки поначалу вели бой пассивно, за что получили по жёлтой карточке. Автором первого укола стала Андрюшина, одержавшая в итоге уверенную победу – 15:12.

Третье место разделили Айзанат Муртазаева и Инга Успенская.

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