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22.12.2019 (15:40)

Для кадетов Кызыльского ПКУ провели спортивные мастер-классы

Спортсмены 41 общевойсковой армии Центрального военного округа провели серию спортивных мастер-классов для учащихся президентского кадетского училища города Кызыл. В мероприятии приняли участие военнослужащие отделения физической подготовки общевойскового объединения и спортивной роты горного мотострелкового соединения.

На базе спортивного комплекса для кадет были проведены мастер- классы по тхэквондо под руководством мастера спорта международного класса Татьяны Садгиповой, также секретами в ринге поделились мастера спорта по боксу и кик-боксингу –Артыш Соян, Антон Салчак и борцы Иван Татринов, Начын Куулар и Евгений Богомолов.

Кадеты с большим интересом приняли участие во всех мастер-классах и в завершение поблагодарили спортсменов, сфотографировавшись с ними на память.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Кадетский корпус , Спорт
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