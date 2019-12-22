22.12.2019 (15:20)

В Новороссийском десантно-штурмовом соединении прошла церемония приведения к военной присяге вновь прибывшего пополнения

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении прошла торжественная церемония приведения к присяге около 200 военнослужащих вновь прибывшего пополнения.

Ритуал приведения к Военной присяге вновь прибывшего пополнения начался с выноса Государственного флага Российской Федерации, Воздушно-десантных войск и Георгиевских знамен соединений и воинских частей.

В торжественных мероприятиях, проходивших одновременно в Новороссийском, Ставропольском и Анапском гарнизонах приняли участие командования соединения, представители органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского и Ставропольского краев, городов Новороссийска, Ставрополя и Анапы, родители и родственники военнослужащих, которые пожелали военнослужащим быть верным Военной присяге, добросовестно и ответственно выполнять свои обязанности. Всем десантникам, принявшим присягу, были вручены гвардейские нагрудные знаки, как символ мужества и стойкости, что является отличительной чертой гвардейских Воздушно-десантных войск.

В заключении мероприятия состоялось показательное выступление военнослужащих по рукопашному бою и дефиле военных оркестров.

По сложившейся традиции гости церемонии были приглашены на экскурсию по территориям войсковых частей, в ходе которых они с новейшим вооружением, военной техникой, современной экипировкой военнослужащих и стрелковым оружием, с учебно-материальной базой подразделений, социальными и бытовыми условиями службы.

Командиры частей побеседовали с родителями военнослужащих и ответили на все интересующие их вопросы. За год своей службы десантники пройдут курс общевойсковой подготовки, примут участие в полевых выходах, боевых стрельбах, обучаться вождению боевых машин и совершат первый прыжки с парашютом.

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