22.12.2019 (15:00)

В Оренбургской области состоялась торжественная церемония вступления в ряды «Юнармии»

В поселке Акбулак Оренбургской области состоялась торжественная церемония принятия 12 молодых патриотов в ряды «Юнармии».

Церемония проходила в районном историко-краеведческом музее имени Ивана Редько. Юноши и девушки принесли клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству, после чего им было передано знамя и вручены нагрудные знаки «Юнармия». С приветственным словом к ребятам обратился юнармеец Александр Рудницкий, обладатель бронзового знака юнармейской доблести он рассказал ребятам о том, какие цели преследует «Юнармия» и о том, чем наполнена жизнь активного участника движения.

Движение «Юнармия» было создано в 2016 году, оно имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе шефскую помощь Юнармии оказывают все воинские части и соединения.

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