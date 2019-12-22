22.12.2019 (14:00)
Экипировка «Ратник» в полтора раза увеличила возможность по обнаружению целей в ночное время
Экипировка второго поколения «Ратник» способна увеличить дальность обнаружения целей ночью и в условиях ограниченной видимости в 1,5 раза, кроме того кучность стрельбы стрелкового оружия увеличивается в 1,6 раза. Это позволяет в два раза увеличить боевые возможности российских военнослужащих.
Поставляемый в войска с 2015 года комплект боевой экипировки второго поколения «Ратник» включает в себя функционально и конструктивно объединенные элементы систем поражения, управления, защиты, жизнеобеспечения и энергообеспечения.
Укомплектованность военнослужащих Сухопутных войск новыми комплектами боевой экипировки уже превышает 70%.