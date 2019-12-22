22.12.2019 (13:30)

Тренировка по противодействию терроризму проведена в мотострелковом полку танковой дивизии ЦВО

Тренировка по противодействию терроризму прошло в мотострелковом полку танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Свердловской области.

В ходе тренировки военнослужащие отработали действия при получении сигналов, в боевом порядке в составе функциональных групп, организацию связи и оказание первой медицинской помощи.

С получением сигнала тревоги военнослужащие на время получали оружие, экипировались и выдвигались в составе подразделения к месту условного террористического акта.

Также в ходе тренировки были изучены правила оцепления места вероятного нахождения взрывного устройства,

Тренировки по противодействию терроризму в соединениях частях ЦВО проходят ежедневно в том числе в ночное время. Для усложнения задачи, обстановка тактических эпизодов постоянно меняется, а во время тренировок группы военнослужащих получают дополнительные вводные.

Всего к учению привлекалось около 60 военнослужащих и около 5 единиц военной техники.

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