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22.12.2019 (13:15)

Отдельный полк РХБ защиты гвардейской танковой армии ЗВО отметил 5 летний юбилей

В Нижегородской области полк радиационной химической биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа отметил свой 5 летний юбилей со дня основания.

Основными задачами полка на сегодняшний день являются аэрозольная маскировка соединений танковой армии, уничтожение живой силы противника огнеметной техникой, а также ликвидация последствий заражения местности.

Для решения возложенных задач на вооружении полка находятся одни из самых современных образцов военной техники, в том числе разведывательно-химические машины РХМ-6, дымовые машины ТДА-2М, тяжёлые огнеметные системы ТОС «Солнцепек».

В день рождения полка для личного состава будет организован праздничный концерт с участием местных эстрадных исполнителей. А в столовой военнослужащим подадут праздничное меню.

Пресс-служба Западного военного округа
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